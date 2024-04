Gérone officiellement européen, une première

Un peu de renouvellement en haut de la Liga.

Ce samedi, Gérone a pourfendu Cadix grâce à une grosse entame (4-1), enchaînant un nouveau week-end – depuis le 26 février – à alterner les victoires et les défaites. Les buts d’Eric García, Iván Martín, Artem Dovbyk et Portu ont permis aux Catalans de se qualifier officiellement a minima pour la Ligue Europa, une première dans l’histoire du club qui n’avait jusqu’ici jamais goûté aux soirées européennes.

👋 Hola Europa, ja som aquí. Però no volem aturar-nos. 🇪🇺 👋 Hello Europe 👋 Olá Europa 👋 Bonjour l'Europe 👋 Ciao Europa 👋 Привіт Європо 👋 Hallo Europa pic.twitter.com/zbo1ynUwz3 — Girona FC (@GironaFC) April 20, 2024

Après avoir longtemps espéré pouvoir rivaliser avec le Real Madrid dans la course au titre, les Blanquivermells ont fini par rentrer dans le rang. Toutefois, avec un match en plus, mais seulement deux points de retard sur le Barça qui affronte les Merengues ce dimanche lors du Clásico, l’espoir est encore permis pour finir dans la roue de la Casa Blanca et ainsi célébrer à leur manière une saison déjà historique.

Au tour du Brest de Pep Roy !