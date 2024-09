L’Athletic Club furieux contre ses supporters

Les bobos de Bilbao.

C’était la furia ce jeudi soir dans le parcage visiteur occupé par l’Athletic Club. Sur le but d’Aitor Paredes, venu sceller le point du nul en toute fin de match (1-1, 85e) pour le grand retour des Basques en Coupe d’Europe, le parcage espagnol a tout simplement explosé. De joie d’abord, puis dans l’euphorie, quelques objets pyrotechniques ont été lancés, sauf que ce n’était pas le ciel de Rome qui était visé, mais les supporters italiens, en contrebas.

« Ces comportements ne représentent pas les valeurs historiques de l’Athletic Club »

Une manière de célébrer qui n’a pas du tout été du goût des joueurs, qui sont immédiatement allés voir leurs supporters à la fin du match pour s’expliquer. Les dirigeants du club ont eux aussi pris leurs responsabilités en balançant un communiqué salé une heure à peine après la fin de la rencontre pour exprimer leur incompréhension.

« L’Athletic Club souhaite exprimer sa plus ferme condamnation des actes inacceptables commis par une minorité de personnes ayant assisté au match de Ligue Europa contre l’AS Roma et qui se trouvaient dans les tribunes réservées aux visiteurs, ont fustigé les dirigeants du club espagnol. Ces comportements ne représentent pas les valeurs historiques de l’Athletic Club, telles que le respect, l’esprit sportif et la coexistence. L’Athletic Club, en collaboration avec les autorités compétentes, prend déjà les mesures nécessaires pour identifier les responsables et veiller à ce que les sanctions correspondantes soient appliquées. »

ℹ️ Comunicado Oficial: “Hau ez da gure estiloa” El Athletic Club quiere mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) September 26, 2024

C’était la soirée de l’intelligence chez les fans espagnols.

