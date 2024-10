Sécurité renforcée autour de Gérone-Feyenoord

Les ultras néerlandais continuent d’effrayer l’Europe.

C’est toute la ville de Gérone qui se prépare à recevoir mercredi soir le tout premier match de Ligue des champions de son histoire, face au Feyenoord Rotterdam (18h45). Malgré l’excitation des débuts à domicile, c’est pourtant un vent d’inquiétude qui souffle sur la ville catalane à l’aube d’accueillir les ultras du rival néerlandais, aussi bien réputés pour leur soutien sans faille que pour leurs débordements à répétition.

La ville de Gérone opte pour la prévention

La ville de Gérone et son club de football ont donc conjointement décidé de se préparer au pire, comme le rapporte le quotidien espagnol AS. Verres en plastique obligatoires dans les bars de la ville et interdiction de sortir ses poubelles afin d’éviter les projectiles, impossibilité pour certains établissements de servir en extérieur, protection renforcée de certains monuments historiques de la ville, circulation fortement réduite autour de l’Estadi Montilivi, autant de mesures censées réduire les risques de heurts entre supporters.

En outre, le club a annoncé via un communiqué renforcer la surveillance autour de la revente illégale de places et l’accès à son enceinte. Si 500 fans du Feyenoord disposent déjà de billets, les autorités attendent près de 700 Néerlandais supplémentaires dépourvus de ticket et prêts à tout pour s’en procurer.

En espérant que la fête ne soit pas gâchée.

