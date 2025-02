Visiblement, le Mister est satisfait.

Après un début de saison plutôt délicat, Kylian Mbappé évolue, depuis quelques semaines, à un niveau beaucoup plus conforme aux attentes qu’il suscite. Auteur de huit buts toutes compétitions confondues en 2025, le capitaine des Bleus a étouffé les critiques. Et a recueilli, ce vendredi, les louanges de son entraîneur. « Les statistiques sont là, a ainsi souligné Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il a marqué 21 buts (depuis l’ouverture de la saison, ndlr) et je ne pense pas que nous puissions lui demander plus. Il se débrouille très bien, comme tout le monde l’attendait. »

« Nous sommes très satisfaits de lui », a insisté le technicien italien, qui a deux rendez-vous importantissimes à préparer en l’espace de quelques jours, avec la réception de l’Atlético de Madrid en Liga, samedi, puis le déplacement chez Manchester City en Ligue des champions, mardi. D’après lui, l’ancien Parisien « n’a jamais imposé où il devait jouer, il n’a jamais demandé à tirer un penalty ou un coup franc. Il n’a jamais imposé quoi que ce soit et s’est très bien adapté à l’équipe. »

Le prochain défi de Mbappé est tout trouvé : déloger le bus que Diego Simeone compte garer devant le but de son équipe.

