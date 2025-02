L’UEFA réfléchit à dégager la prolongation en Ligue des champions

Bah ouais, y a école demain.

Les soirées qui s’étirent jusqu’au bout de la nuit pourraient bientôt appartenir au passé. L’UEFA réfléchit à virer la prolongation des matchs à élimination directe de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. L’idée ? Envoyer direct aux tirs au but, sans les 30 minutes de rab.

D’après le Guardian, l’instance européenne creuse sérieusement le dossier, même si rien ne devrait bouger avant la fin du cycle actuel des droits TV, soit pas avant 2027. Toutefois, l’UEFA reste prudente : « Jusqu’à présent, le sujet a été soulevé de manière informelle, sans proposition officielle. »

Un calendrier qui déborde de partout

Cela fait un petit moment que la prolongation divise en coulisses. Trop de matchs, trop d’efforts, pas assez de récup : certains syndicats de joueurs militent pour sa suppression, histoire de souffler un peu. Surtout que la refonte des compétitions alourdit encore le programme : huit matchs minimum par équipe, plus une Coupe du monde des clubs FIFA cet été avec douze clubs européens.

Jusqu’ici, les seules coupes ont été faites au niveau national, comme la suppression des « replays » en FA Cup en Angleterre ou en Coupe de France. Mais couper la prolongation pourrait gratter un peu de place dans un calendrier qui fait déjà mal aux jambes, notamment pour les clubs qui doivent cravacher dès juillet en qualifs.

Ceci dit, sur les deux dernières saisons, la prolongation a été un invité rare : trois matchs en Ligue des champions l’an dernier, zéro en 2022-2023. En Ligue Europa, quatre rencontres ont eu besoin des 120 minutes en 2023-2024, contre six la saison précédente.

Et le retour du but en or ?

Transfert Dončić-Davis : tout ce que le foot ne doit pas reproduire