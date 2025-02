Griezmann et Mbappé, entre voisins

Il y a d’abord eu cette déflagration, cette annonce, ce départ autant en trombe qu’en catimini, fin septembre. Antoine Griezmann annonçait alors qu’il ne porterait plus les couleurs de l’équipe de France. Derrière ce coup de tonnerre, la rumeur a vite couru que le capitanat, qui lui avait filé sous le nez un an et demi plus tôt au profit de Kylian Mbappé, avait été le point de départ d’un lent déclin et d’un progressif éloignement du groupe France, même avec Didier Deschamps. Au même moment, l’ancien Parisien, usé par une saison aussi longue sur le terrain qu’intense en coulisses, avait fait l’impasse sur les deux premiers rassemblements des Bleus, et son rôle de capitaine en avait directement été contesté. Alors qu’il s’était déjà mis en retrait au profit de l’équipe en 2018, voilà que Griezmann se retirait totalement, une nouvelle fois dans l’ombre du Kyks, qui n’y était pas forcément pour grand-chose.

Dissiper le malentendu

Cette situation a mis les deux principaux leaders de l’équipe de France dos à dos, malgré eux et de façon assez injuste. S’il l’a parfois fait maladroitement, parlant de lui au passé, Mbappé a défendu son coéquipier à plusieurs reprises devant les médias. Qualifiant notamment d’injustes les critiques à son encontre, il avait appelé de ses vœux un peu plus de clémence pour l’iconique n°7 : « Ce serait bien qu’il ait droit à de la reconnaissance des gens, et de vous, les journalistes. » Surtout, en plein Euro, dans une déclaration presque prémonitoire, il avait souhaité remettre l’église au centre du village. « Il ne faut pas attendre qu’il arrête sa carrière pour prendre conscience de ce qu’il a fait et lui rendre hommage. […] Pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection », s’était-il ainsi exprimé dans une tirade qui respirait le respect mutuel. À l’heure des retrouvailles, et alors qu’ils résident désormais dans la même ville, la rivalité sportive semble donc avoir plus de sens qu’une querelle extrasportive. D’autant que le Real-Atlético de ce samedi ne manque pas d’arguments sur ce terrain.

🔥 HAT-TRICK 🔥 ✍ @KMbappe 📺 PARTIDO COMPLETO 👉 RM Play ▶️ ¡Exclusivo para Madridistas Premium!#LaLigaHighlights — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2025

Les Tricolores n’ont cependant pas la même pression. Quand Kylian s’est sorti de son premier tourbillon madrilène avec brio et a pu reprendre sa conquête des cœurs et sa course pour marquer l’histoire dans la capitale espagnole, Griezmann est au firmament de sa carrière avec les Colchoneros. Après avoir pris sa revanche sur son passé barcelonais et être redevenu le chouchou du Riyadh Air Metropolitano, le Maconnais brille chaque semaine. Auréolé du statut de meilleur buteur de l’Atlético et de leader technique d’une équipe qui donne l’impression de vivre avec lui et par lui, il s’offre vraisemblablement une dernière danse dorée à Madrid avant de mettre les voiles vers l’Amérique. Son image de gendre idéal ne fait qu’augmenter, au point que sa seule pression est d’enfin décrocher un premier titre de champion d’Espagne. Requinqué, Mbappé commence à trouver son rythme et semble même avoir (déjà) délogé Vinícius auprès des fans madridistas. Signe de la considération nouvelle dont il jouit, c’est après une vilaine faute contre lui que le Real Madrid a décidé de partir en croisade contre l’arbitrage espagnol. Une polémique à laquelle s’est invité « Grizou », mais plutôt pour éteindre l’incendie : « On devrait laisser les arbitres tranquilles. […] Il faut arrêter avec tout ce non-sens. »

Un duel entre deux des meilleurs joueurs de Liga

Tout semble donc réuni pour vivre un match où les deux Français vont pouvoir se tirer la bourre, dans un face-à-face que l’on n’a pas souvent eu le luxe d’admirer. Car c’est aussi un petit événement auquel on va assister entre deux joueurs qui ont partagé le pré à 79 reprises. Les deux anciens coéquipiers sous le maillot bleu, blanc, rouge ne se sont effectivement affrontés qu’à deux reprises tout au long de leur carrière, il y a quatre ans, lorsque Parisiens et Barcelonais avaient croisé le fer en huitièmes de Ligue des champions. Blessé lors de la confrontation du match aller en Liga cette année, Mbappé n’avait pu se présenter sur le terrain, repoussant ainsi leur première confrontation madrilène à ce week-end. Et c’est peut-être pour le mieux.

Mientras exista Antoine Griezmann Existirá la magia 🪄 pic.twitter.com/hQ1Ad4vDp8 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2025

En pleine forme depuis le début de saison, Griezmann tourne cette année à 15 buts et 6 passes décisives, dont un bijou inscrit le week-end dernier, qui vient compléter une belle collection depuis l’été. Surtout, c’est cette impression de plénitude, que même son penalty raté contre Leganés n’a pas altéré, qui laisse rêveur pour l’ex-international. De son côté, à l’agonie footballistique après un automne cauchemardesque, le capitaine de l’équipe de France a su admirablement relever la tête. Si les raisons de ce regain de forme sont multiples, le fait est qu’il semble aujourd’hui mieux dans sa tête et facture 21 buts et 3 passes dé’. Évidemment, le monde du ballon rond est assez bien fait pour que les deux clubs madrilènes ne se tiennent qu’en un petit point en tête du classement. Le vainqueur sera donc assuré de trôner en tête de la Liga dimanche matin et prendra une petite option sur le titre, même s’il restera encore 15 journées avant la fin de saison. Quant au duel franco-français, il fait déjà saliver.

Diego Simeone confirme qu’il va mettre le bus contre le Real Madrid