Le Real part en croisade contre l’arbitrage espagnol

Le Real Madrid, l’OM espagnol ?

Samedi, l’Espanyol Barcelone a battu le Real et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette victoire a emmené avec elle son lot de polémiques. Auteur d’un affreux tacle qui aurait dû l’amener à être exclu, Carlos Romero a marqué le but de la victoire. Suffisant pour le Real pour crier au complot dans des termes peu élogieux. Dans une lettre adressée à la fédération, le club 15 fois champion d’Europe n’y va pas de main morte, parlant même d’un arbitrage « complètement discrédité » et d’un système « corrompu de l’intérieur ».

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2025

Tebas s’en mêle

Alors que le Real n’est pas vraiment réputé pour être totalement défavorisé par le corps arbitral, le club merengue affirme que « les décisions en défaveur du Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et d’altération de la compétition qui ne peut être ignoré ». Si le Real demande la publication des audios de la VAR, il parle d’un système « complètement truqué et structurellement construit pour se protéger lui-même » et « qui a prouvé qu’il était corrompu de l’intérieur ». Ce communiqué n’a pas manqué de faire réagir un certain Javier Tebas, qui s’est empressé de tweeter pour faire part de son désaccord sur le sujet.

No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 3, 2025

« Je n’ai pas été du tout surpris par la lettre du Real Madrid », débute-t-il avant de mettre les Madrilènes face à leurs responsabilités. « Beaucoup d’entre nous prônent un changement radical du système d’arbitrage », annonce le président de la Liga, juste avant de préciser que « le Real Madrid s’y est opposé ». Quand le Real parle de l’influence de l’affaire Negreira, Tebas retorque lui que Luis Rubiales et Florentino Pérez pourraient aussi avoir mouillé dans de sales affaires. L’ambiance est donc délétère.

Le Real qui se plaint d’être lésé par les arbitres, ça fera toujours sourire.

