Pronostic Gérone Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Gérone et le Feyenoord dos à dos ?

Auteur d’une saison incroyable, Gérone a fini en 3e position du classement derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette réussite a eu pour effet d’attirer l’intérêt des écuries européennes sur les meilleurs joueurs catalans. Savio, Garcia, Dovbyk ou Couto ont tous rejoint de nouvelles couleurs. Sans ses cadres, Girona connaît une entame délicate à l’image de son 1er match de Ligue des champions (défaite 1-0). Après avoir résisté aux assauts du PSG, la formation entraînée par Michel a craqué sur une boulette de Gazzaniga, intraitable jusque-là. En Liga, la situation n’est pas optimale. Victorieux d’Osasuna et du FC Séville lors des 3e et 4e journées de Liga, Girona ne s’est plus imposé depuis en championnat. Autour de sa défaite contre le PSG, Gérone avait été battu par le Barça et Valence. Lors des deux dernières journées, la formation catalane a signé deux matchs nuls face au Rayo Vallecano et contre le Celta de Vigo.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Également défait lors de la J1, le Feyenoord a connu une première très compliquée en Ligue des champions cette saison. En effet, la formation batave a coulé en première période face au Bayer Leverkusen (0-4). Ce mercredi, les hommes de Priske doivent se reprendre mais affichent peu de garanties. Malgré sa victoire en Supercoupe des Pays-Bas, le Feyenoord vit une entame délicate puisqu’il n’a remporté que deux matchs face à Zwolle et contre le NAC Breda. Avec ses piètres performances, le club de Rotterdam se retrouve en 6e position avec déjà 11 points de retard sur un PSV qui tourne à plein régime. Efficace l’an passé, Giménez a seulement marqué 2 buts lors de cet exercice. Dans cette affiche entre battus de la 1re journée, on pourrait voir les 2 formations se quitter sur un match nul, ce qui serait le 3e consécutif de Gérone et le 2e pour le club de Rotterdam.

► Le pari « match nul » est coté à 3,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 370€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Girona ou match nul et plus de 2,5 buts » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Girona – Feyenoord

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Girona – Feyenoord sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Girona – Feyenoord avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Girona Feyenoord encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Sécurité renforcée autour de Gérone-Feyenoord