Javier Pastore annonce sa retraite à demi-mot

Bientôt l’heure de faire du mulet du Flaco une image d’archive.

Interviewé par Prime Video ce dimanche, Javier Pastore (34 ans) a quasiment levé le voile sur l’inéluctable : sa future retraite, lui qui est sans club depuis le mois de juillet et doit à nouveau se faire opérer de la hanche. « Cet été, je vais devoir regarder comment je me sens, si je peux continuer à jouer ou pas. Je prendrai une décision, pour le moment je suis en stand-by. Des douleurs, j’en ai tous les jours, et pas seulement quand je joue au football, dans la vie normale aussi. Ce serait un miracle que je reprenne le foot. Ma tête est déjà un peu partie… mais on ne sait jamais », a-t-il déclaré. Le dernier match disputé par l’ancien Parisien remonte au 9 mai, au Qatar. Il n’a également pris part qu’à 36 rencontres en trois ans.

🥹 Javier Pastore : « Ce serait un miracle de reprendre le football. Ma tête est déjà un peu partie. » L'ancien joueur du @PSG_inside ne se voit pas revenir sur les terrains dans le futur. #DSF pic.twitter.com/pnvLPsePlZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 28, 2024

Les fanas de séries diront que son sosie a déjà joué dans la série italienne Suburra.

Lionel Messi signe le maillot d’un supporter en plein embouteillage