Pour Javier Pastore, si Messi n’a pas brillé au PSG, c’est à cause des Français

Touche pas à mon pote !

Dans un long entretien accordé à La Nación, Javier Pastore est revenu sur sa carrière, son passage au Paris Saint-Germain ainsi que sur son amitié avec son ancien coéquipier en sélection, Lionel Messi. El Flaco a notamment donné son point de vue sur la relation houleuse entre l’octuple Ballon d’or avec le club de la capitale, entre 2021 et 2023. « Cette situation délicate a davantage été causée par les Français que par le club, a expliqué Pastore. Les Français ont été très blessés par la Coupe du monde, par beaucoup de choses, et ils ne pardonnaient même pas une passe manquée… Ils ont ressenti de la rancune et l’ont sifflé, tout comme ils ont sifflé Neymar de manière incroyable. »

L’ancien numéro 27 du PSG a aussi ajouté qu’il n’était pas facile de se faire apprécier en tant que joueur au sein de l’Hexagone. « Le Français est difficile à convaincre. J’ai eu de la chance, j’ai été aimé dès le premier jour, et ils m’ont témoigné une affection dont je suis reconnaissant. Parfois, je ne comprends pas pourquoi ils m’aiment tant. »

Une simple petite action suffit pourtant à résumer tout cet amour : PSG-Chelsea, 2 avril 2014, 90e+3.

