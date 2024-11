Une agence fait payer 400 euros pour taper un foot avec Javier Pastore

Dans football business, il y a football. Mais il y a surtout business.

Dans un reportage publié ce lundi, Le Parisien raconte l’après-midi qu’une trentaine d’heureux élus a passé avec Javier Pastore, le mardi 5 novembre, au sein d’un five du 18e arrondissement de Paris. Au programme : un match en compagnie de l’Argentin, puis quelques minutes de discussion avec lui. « Je ne pensais pas qu’il passerait autant de temps avec nous », s’enthousiasme l’une des personnes présents. « Je ne pouvais pas manquer l’opportunité d’une vie », lâche une autre. Elles ont bien fait d’en profiter un maximum : pour pouvoir taper le cuir avec El Flaco, tous ces gens ont craché 400 euros.

Le tarif proposé par l’agence de voyages Dharma, qui organise des « expériences footballistiques » un peu partout en Europe. Et pour le week-end entier, incluant « une soirée informelle avec une session de questions-réponses » et le match PSG-Atlético au Parc des princes, c’était plus de 2000 balles (logement compris) qu’il fallait claquer. Après Paris avec Javier Pastore, l’agence a déjà son calendrier des six prochains mois : Ahtènes avec Djibril Cissé, Milan avec Marco Materazzi, Londres avec Emmanuel Petit, Barcelone avec Javier Saviola, Lisbonne avec Nuno Gomes, Manchester avec Éric Cantona… bref, les affaires marchent.

On doit tous faire comme si c’était normal, là ?

