Lens bute sur Lorient

Lorient 0-0 Lens

Des averses, mais pas de pluie de buts.

Sous une météo typiquement bretonne ce samedi après-midi, le RC Lens n’a pas réussi à prendre le meilleur sur une équipe de Lorient qui a dû patienter pour se mettre en route dans son antre (0-0). Sans Elye Wahi, laissé sur le banc par son entraîneur, les Sang et Or peuvent compter sur un Angelo Fulgini en jambes pour rapidement faire passer quelques frissons dans les travées du Moustoir. Le milieu offensif est un peu partout et ne passe pas très loin d’ouvrir le score, freiné par une parade d’Yvon Mvogo sur une frappe puissante à ras de terre (26e). Les Lensois poussent et se créent de nombreuses situations, mais butent sur des Merlus bien contents de voir la mi-temps arriver.

Au retour des vestiaires, les gars de Franck Haise repartent à l’assaut du but adverse. A l’image de Florian Sotoca, qui tente sa chance de loin et voit sa frappe taper la transversale lorientaise (47e). Après l’heure de jeu, avec un triple changement opéré par Régis Le Bris, les locaux se bougent enfin et croient même à l’ouverture du score d’un Eli Kroupi tout juste entré sur un coup de tête avant d’être signalé en position illicite (66e). Le jeune Ivoirien s’illustre un peu plus tard sur un face-à-face avec Brice Samba, finalement remporté par l’international français (81e). Entre temps, Elye Wahi avait été lancé dans la bataille et avait joliment enroulé une frappe boxée pour Mvogo (72e). Beaucoup d’occasions, au final, mais aucun but à se mettre sous la dent. Un match nul qui n’arrange pas vraiment Lens, huitième.

Mais encore moins Lorient, provisoirement quatorzième en attendant la fin du week-end.

Lorient (4-4-2) : Mvogo – Mendy, Talbi, Touré, Yongwa – Mvuka (Le Bris, 56e), Bakayoko (Makengo, 55e), Abergel, Faivre – Ponceau, Doucouré (Kroupi, 56e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy (Abdul Samed, 64e), Diouf (Wahi, 64e), Haïdara (Machado, 75e) – Sotoca, Fulgini (Thomasson, 64e), Guilavogui (Sishuba, 75e). Entraîneur : Franck Haise.

