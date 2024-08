Lens met un international marocain dans son Pokédex

Anass la menace.

Le RC Lens à la sauce Will Still se renforce encore un peu plus. Le club artisien a enregistré sa septième recrue avec la signature du marocain Anass Zaroury, en provenance de Burnley. Le milieu offensif de 23 ans, qui sort tout juste d’un prêt à Hull City, s’engage dans le Pas-de-Calais jusqu’en 2028 pour un montant de neuf millions d’euros.

En 2022, il avait débarqué en Angleterre en provenance de Charleroi. En 28 matchs, le natif de Malines a marqué six buts et délivré six passes décisives pour les Clarets. L’international marocain, qui avait participé à la Coupe du monde au Qatar, ne sera pas sans repères dans son nouveau challenge. Dans l’Artois, il va retrouver Edward Still, le frère de Will, qu’il avait connu chez les Zèbres il y a quelques années, mais aussi Hervé Koffi, le nouveau portier des Sang et Or.

On attend plus que Satriano désormais.

