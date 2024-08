Lens aurait trouvé le remplaçant d’Elye Wahi

De la pluie brestoise à la pluie lensoise.

Avec le départ d’Elye Wahi à l’OM, le RC Lens se cherche un attaquant. Selon Relevo, les Artésiens auraient trouvé leur bonheur en la personne de Martín Satriano, l’ancien Brestois, qui n’entre toujours pas dans les plans de l’Inter, son club. Les Nerazzuri et les Sang et Or se seraient donc entendus sur un prêt avec une option d’achat. Notamment courtisé par l’OM, l’Uruguayen va bien rester en Ligue 1, mais de l’autre côté du pays. En 48 matchs avec Brest (2022, puis 2023/2024), Satriano a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.

Martín Satriano è molto vicino al Lens. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con l’Inter per definire l’operazione. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. pic.twitter.com/mZMGYHnoAk — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2024

Le seul Sud-américain qui déteste le soleil.

