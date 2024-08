Samba a pris sa décision pour son avenir

Se queda.

À dix jours de la fin du mercato estival, Brice Samba met fin aux rumeurs. Courtisé par l’OM, le gardien et capitaine du Racing Club de Lens a confirmé qu’il resterait dans le Pas-de-Calais. « Je serai Lensois cette saison », a-t-il annoncé dans une interview à La Voix du Nord.

Une décision qui fait suite à l’arrivée de Will Still, jeune entraîneur belge de 31 ans, et qui a sans doute pesé dans la balance. Samba a exprimé son enthousiasme de travailler sous sa direction : « J’apprends à le connaître. Je suis agréablement surpris, par sa simplicité notamment. Je m’entends bien avec lui… J’aime également sa franchise. » L’international français semble convaincu que Still, avec sa mentalité de gagneur, saura exploiter le plein potentiel de l’équipe.

Après un succès récent contre Angers, l’équipe s’apprête à affronter le Panathinaïkos ce jeudi, un rendez-vous crucial pour l’avenir du club en Ligue Europa Conférence et qui pourrait bien conforter le choix du capitaine de prolonger son aventure lensoise.

