Jonathan David, de l’hibernation à la libération

Tiens, revoilà Jonathan David. Sur courant alternatif depuis le début de la saison, l’attaquant canadien a retrouvé du mordant depuis le début de l’année. Le Havre en a fait les frais ce samedi, abandonnant rapidement tout espoir de ramener quoi que ce soit de son déplacement à Pierre-Mauroy (3-0). Auteur d’un triplé, une semaine après avoir dû se contenter d’à peine vingt minutes de jeu contre le Paris Saint-Germain, David a rappelé qu’il restait l’un des tout meilleurs artilleurs du championnat. Le LOSC, plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des champions, n’attendait que ça.

Maître JoDa

Malmenés en début de match, les Dogues ont heureusement pu s’appuyer sur leur numéro 9 pour s’enlever une épine du pied. En renard des surfaces, David a débloqué la rencontre sur une phase arrêtée, du gauche, suite à une remise de Leny Yoro, détournée par Arthur Desmas (14e). Un poil trop court pour faire le break (42e), il est parvenu à ses fins juste avant la mi-temps grâce à un superbe appel dans l’intervalle, en croisant intelligemment le ballon d’un petit coup de pied (44e). Un but d’attaquant en confiance, d’autant plus sûr de lui qu’il a enfoncé le clou au retour des vestiaires. Desmas a repoussé son penalty, frappé au sol, mais le Canadien s’est jeté sur le ballon pour finir le travail du pied gauche (49e). Son deuxième triplé en Ligue 1, après celui inscrit contre Lyon il y a onze mois. Le natif de Brooklyn aurait même pu signer un quadruplé, mais Desmas a repoussé son coup de tête à l’heure de jeu (60e). Sorti à un quart d’heure du terme, ovationné par le public lillois, JoDa semble enfin avoir mis les soucis derrière lui.

Banc public

Sa saison n’a en effet rien d’un long fleuve tranquille. L’homme aux 24 buts en 37 matchs de Ligue 1 en 2022-2023 n’affichait que deux réalisations après douze journées. Paulo Fonseca a même décidé de l’envoyer sur le banc pour les chocs contre Monaco et Marseille cet automne. Un affront. David est resté muet durant deux mois, une disette « difficile à expliquer » de l’aveu de son coach, qui partageait sa frustration après ses deux ratés face à Toulouse, couteux en termes de points (1-1). David ne s’est pourtant pas affolé. « Je n’ai pas douté parce que j’ai connu ça. Ca fait quatre saisons que je suis à Lille, ça n’a pas toujours été comme la saison dernière, répondait-il ce samedi sur Prime Vidéo. J’ai eu des saisons difficiles où je ne marquais pas beaucoup à un certain moment, mais je savais qu’avec le travail et la patience, ça allait arriver. »

5 – Jonathan David compte 5 buts sur ses 2 dernières titularisations en Ligue 1, autant que sur ses 16 premières de la saison. Rebond. #LOSCHAC pic.twitter.com/AjkDMYKmg5 — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2024

L’attaquant de 24 ans a été récompensé puisqu’il a scoré neuf fois sur les dix dernières journées de Ligue 1. Un réveil qui l’a replacé à la deuxième place du classement des buteurs avec onze pions, le même total qu’Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder. David avait aussi vu triple face aux amateurs du Golden Lion en début d’année – pas du tout négligeable pour la confiance. Dans son sillage, le LOSC dormira ce soir dans le costume du troisième du championnat, à un petit point de Nice. En attendant le retour des rumeurs de transfert, les Dogues peuvent profiter du meilleur buteur de leur histoire en Ligue 1 (63 pions). Et rêver fort de Ligue des champions.

