Lille bastonne Le Havre

Lille 3-0 Le Havre

Buts : David (14e, 44e, 49e) pour le LOSC

Le show Jo David.

Le LOSC s’est bien repris, ce samedi après-midi, au stade Pierre Mauroy en balayant Le Havre (3-0) pour le compte de la vingt-deuxième journée de Ligue 1. Un large succès, qui permet aux Dogues de se hisser sur le podium et de revenir à un petit point de l’OGC Nice, le dauphin du PSG. Face à une formation havraise globalement dépassée dans tous les domaines, c’est Jonathan David qui s’est chargé tout seul de faire plier le promu à trois reprises. En début de match, d’abord, en ayant bien suivi une tête de Leny Yoro détournée par Arthur Desmas (1-0, 14e).

Avant la pause, ensuite, en convertissant via un superbe appel une belle passe cachée d’Angel Gomes (2-0, 44e). Dès le retour des vestiaires, le Canadien inscrira une troisième réalisation en deux temps sur penalty (3-0, 49e), suite à une faute sur Adam Ounas. Le LOSC garde son titre de meilleur défense d’Europe à domicile en alignant un nouveau clean-sheet et décroche son dixième succès de la saison. À venir pour les Lillois : des déplacements à Toulouse et Reims, avant un gros mois de mars qui s’annonce décisif puisque Lille défiera Rennes, Brest, Lens et l’OM. Ce qu’on appelle un tournant, un vrai.

