Lille terrorise Golden Lion, Brest écarte Angers

Avalanche de buts à Pierre-Mauroy.

L’affiche des 32es de finale de la Coupe de France entre Lille et les Martiniquais de Golden Lion, pensionnaires de Régional 1, paraissait très déséquilibrée sur le papier. Elle l’a aussi été dans les faits, puisque les Dogues ont dévoré leurs visiteurs ce samedi (12-0). Edon Zhegrova et Jonathan David ont chacun inscrit un triplé, tandis qu’Hákon Haraldsson, décevant depuis son arrivée dans le Nord, a profité de cette rencontre pour débloquer son compteur lillois avec un doublé. Il n’y a plus de formation ultramarine en lice dans la compétition cette saison, car dans le même temps, les Guadeloupéens du CS Le Moule ont trébuché à Romorantin (4-0).

Plus à l’ouest, Brest a été gêné aux entournures par Angers, séduisant leader de Ligue 2. Les Finistériens ont cependant fini par arracher leur qualification en seconde période (1-0), grâce à un but contre son camp de Lilian Rao-Lisoa. La hiérarchie a aussi été respectée à Alès, où le Paris FC a pris la mesure de l’équipe cévenole (1-2), habituée aux joutes du National 2. Pas de surprise non plus pour Lyon-La Duchère (N3), vaincu à domicile par Le Puy (N2) malgré une fin de rencontre haletante (1-2). Enfin, Orléans a renversé Nîmes dans un duel entre clubs de National 1 (2-1).

On espère avoir davantage de surprises plus tard dans le week-end.

Brest 1-0 Angers

But : Rao-Lisoa (63e CSC)

Expulsion : Camblan (90e+3) pour le SB29

Lille 12-0 Golden Lion

Buts : Yazıcı (11e, 45e), David (25e, 36e, 76e), Zhegrova (33e, 41e, 42e), Tiago Santos (57e), Haraldsson (64e SP, 78e) et Messoussa (90e)

Alès 1-2 Paris FC

Buts : Mahamat Ahmat (90e+6) pour l’OAC // Jabbari (2e) et Kebbal (77e) pour le PFC

Orléans 2-1 Nîmes

Buts : Dabasse (31e) et Vula (49e) pour l’USO // Laurens (26e) pour les Crocos

Lyon-La Duchère 1-2 Le Puy

Buts : Bentahar (83e) pour les Lyonnais // Karamoko (5e) et Adinany (38e) pour les Ponots

Romorantin 4-0 CS Le Moule

Buts : Popineau (6e, 58e), Gagnon (12e) et Arzalai (78e)

