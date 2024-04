Lille assomme Marseille

Lille 3-1 Marseille

Buts : David (54e, s.p), Cabella (71e), Gudmundsson (84e) pour les Dogues // Aubameyang (81e) pour les Phocéens

Dans sa forteresse quasi imprenable de Pierre-Mauroy (une seule défaite face à Reims cette saison), Lille a remporté ce vendredi soir une bataille cruciale pour la course à la Ligue des champions en surclassant l’Olympique de Marseille en ouverture de la 28e journée (3-1). Menés par Jonathan David et Rémy Cabella, les Dogues n’ont jamais vraiment tremblé dans une rencontre qu’ils ont dominé dans les grandes lignes.

Lillois conquérants, Lopez déterminant

Entreprenants d’entrée de jeu, les Nordistes confisquent le cuir aux Marseillais. Il faut une belle parade de Pau Lopez pour empêcher le remuant Edon Zhegrova, astucieusement servi par Jonathan David dans la surface, d’ouvrir le score, suite à une contre-attaque tranchante (9e). Les débats finissent par s’équilibrer et les hommes de Jean-Louis Gasset se montrent dangereux en procédant en contre-attaque, sans parvenir à ajuster la mire. Le coup de casque d’Alexsandro sur un coup franc de Rémy Cabella, contré de nouveau par le portier phocéen, ne permet pas non plus aux locaux de prendre les devants (24e). Dans un camp comme dans l’autre, les nombreux déchets techniques empêchent les formations de faire la différence lors d’un premier acte résolument tactique.

Fonseca, les choix payants

Si le début du second acte est à l’avantage des Marseillais, Jonathan David, fauché en pleine course par Samuel Gigot, obtient et transforme un penalty en prenant à contre-pied Lopez (1-0, 54e). Sa 16e réalisation en championnat cette saison. Dans la foulée, Zhegrova percute côté droit, rentre dans l’axe et fait frissonner tout le stade en lâchant un missile du coup du pied, qui vient s’écraser sur la barre transversale (55e). L’orage ne s’arrête pas là : il faut un retour héroïque de Leandro Balerdi pour empêcher le premier buteur de la soirée de voir double (59e). Mais ce n’est que partie remise : suite à une perte de balle adverse, Rémy Cabella, parfaitement trouvé par Nabil Bentaleb, met le but du break d’une soyeuse frappe enroulée (2-0, 71e).

La réaction adverse est immédiate. Lancé en profondeur par l’entrant Faris Moumbagna, Pierre-Emerick Aubameyang tente un petit lob sur Lucas Chevalier, qui détourne cette tentative de manière impériale (74e), une intervention célébrée comme un but par son public. Marseille se relance miraculeusement grâce à un cafouillage gag de la défense lilloise, qui profite à Aubameyang (2-1, 81e), avant que l’entrant Gabriel Gudmundsson, encore un excellent choix de Fonseca, ne profite d’une offrande de Thiago Santos pour tuer tout suspense (3-1, 84e). La rencontre en reste là. Avec ce précieux succès, Lille prend 10 points d’avance sur son adversaire du soir, mettant un terme au rêve de Ligue des champions de l’OM, et monte provisoirement à la troisième place, devant Monaco (49 points) et derrière Brest (50).

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (Bouaddi, 90e+3), Bentaleb – Zeghrova (Diakité, 88e), Haraldsson (Ounas, 88e), Cabella (Gudmundsson, 77e) – David (Cavaleiro, 90e+2). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Marseille (4-3-3) : Lopez – Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin – Veretout, Gueye (Kondogbia, 64e), Ounahi (Ndiaye, 64e) – Harit (Correa, 82e), Aubameyang, Luis Henrique (Moumbagna, 64e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Revivez la victoire du LOSC contre l'OM