Prends ta place pour la soirée So Foot devant France - Pologne !

500 places en 3 jours. Voilà comment s’est rempli la soirée So Foot pour France – Pays Bas le soir de la fête de la musique. Alors ne tardez pas à prendre votre ticket pour le dernier match de poules du groupe D de cet Euro entre la France et la Pologne (ce mardi à 18h), sous peine de rester à quai.

Car oui les soirées So Foot de l’Euro ont lieu sur la péniche Le Mazette (sur 3 étages) toute proche de la gare de Lyon, avec non pas 4 mais 5 écrans. Et promis après les petits saut de connexion vendredi en raison du monde, on prend des clefs 5G cette fois.

Enfin pour celles et ceux qui connaissaient nos soirées au Sacré mais pas encore passés/ées au Mazette, on garde la même formule 2 salles 2 ambiances.

– un étage plus « virage », avec lumières aux couleurs de l’équipe de France sur chaque but, reprise des meilleurs chants des Irrésistibles français dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs françaises, quiz culture équipe de France et autres surprises.

– un étage plus « tribune latérale » avec bancs et chaises, quiz équipe de France (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pour en être, prenez vos places dès maintenant ici ! Le billet de réservation à 5 euros comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme du mardi 25 juin :

► 17h : ouverture des portes et avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 18h : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran. ► 18h45 : charade de la mi-temps. ► 20h : fin du match

Clauss : « C'est une situation un peu différente de ce que j'ai connu en club »