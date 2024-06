Real Madrid : l’arrivée de Leny Yoro dépend de Nacho

Yoro-t-il transfert ?

Le départ de Nacho du Real Madrid ne devait être qu’une simple formalité. Pourtant, les choses coincent. Annoncé avec insistance en Arabie saoudite (à Al-Ittihad ou Al-Qadsiah), le transfert du défenseur central ne s’est effectivement toujours pas débloqué, faute d’accord entre le joueur et l’un des deux clubs. Un problème pour le Real Madrid, censé activer les négociations avec Leny Yoro (Lille) au plus vite, comme l’annonce Marca.

Ainsi, les Madrilènes craignent que ce temps perdu ne leur fasse perdre de l’avance face aux concurrents désireux de signer Yoro – Manchester United et le Paris Saint-Germain étant également sur le coup. D’après Marca, le LOSC réclamerait entre 50 et 60 millions d’euros pour céder son central, tandis que le Real Madrid pousse afin de faire baisser le chiffre à 30 ou 40 millions. En attendant, tous les regards sont tournés vers Nacho.

Un Nacho coincé, c’est toujours pénible.

