Le LOSC confirme une sanction disciplinaire contre certains joueurs

Jonathan David, Thomas Meunier et Rémy Cabella ont dû se contenter d’une entrée en jeu contre le PSG, dimanche soir, lors de la défaite du LOSC (1-3). Laissés sur le banc par Bruno Genesio au coup d’envoi, les trois joueurs expérimentés de l’effectif se sont rendus coupables d’un écart disciplinaire à la veille du choc. Si le coach n’avait pas voulu évoquer le sujet en conférence de presse d’après-match, le club s’en est chargé lundi à travers un communiqué, confirmant que ce choix « assumé » était effectivement une sanction à leur égard, prise « de manière concertée et partagée entre le président et l’entraîneur ».

Le LOSC tient à expliquer son choix assumé concernant certains de ses joueurs qui auraient pu être titulaires ou remplaçants à l’occasion du match LOSC-PSG, ce dimanche 1er septembre. Le communiqué ➡️ https://t.co/ecBx1TgzoM pic.twitter.com/cVhO1f8Znk — LOSC (@losclive) September 2, 2024

Malgré le statut de ceux ayant séché le repas collectif, les Dogues veulent prôner « l’égalité de traitement absolue entre les joueurs » et regrettent le « non-respect du règlement intérieur et des règles collectives en vigueur au sein de l’effectif et du vestiaire lillois ».

C’est une première de ne pas respecter le règlement intérieur avant même la rentrée des classes.

