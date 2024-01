Bastia fait chuter Angers, Guingamp, Rodez et le Paris FC reviennent dans la course

2024 débute en mode diesel, en Ligue 2.

Quelques heures après le nul vierge entre Saint-Étienne et Laval, le premier multiplex de l’année a pris son temps pour distiller un beau spectacle. Leader en pleine bourre, Angers a d’abord coulé sur la pelouse de Bastia : le Sco s’est ainsi fait surprendre par Florian Bianchini et Migouel Alfarela, bien aidés à chaque fois par Benjamin Santelli (2-0). Grenoble a quant à lui longtemps cru réaliser la belle opération en menant de deux buts face à Dunkerque, avant de subir la superbe demi-volée de Christian Junior Senneville et l’égalisation de l’espoir Aïman Maurer (2-2). De son côté, le Paris FC a été porté par l’inévitable Alimani Gory face à Annecy (2-1) et croit de plus en plus au top 5.

Tout comme Guingamp, qui crucifie Quevilly-Rouen sur le fil grâce à Baptiste Guillaume (0-1). La cinquième place est également convoitée par Rodez, qui revient à une longueur de son détenteur Pau grâce notamment à un but de Wilitty Younoussa dans les dernières secondes (2-1). Dans le bas du tableau, David Guion profite d’un doublé de Rafiki Saïd et du premiet but d’Andreas Bruss dans l’Aube pour gratter son premier succès avec Troyes aux dépens d’Ajaccio (3-1) tandis qu’un penalty de Louis Mafouta en tout début de partie permet à Amiens d’enfoncer encore un peu plus Valenciennes (0-1). Enfin, Alexandre Mendy est parvenu à forcer le verrou concarnois pour offrir la victoire à Caen et conforter son statut de meilleur buteur du championnat (1-0).

Ouf, aucun 0-0 sur les huit rencontres du jour.

Quevilly-Rouen 0-1 Guingamp

But : Guillaume (89e)

Valenciennes 0-1 Amiens

But : Mafouta (10e, SP)

Caen 1-0 Concarneau

But : Mendy (72e)

Bastia 2-0 Angers

Buts : Bianchini (28e) et Alfarela (60e)

Paris FC 2-1 Annecy

Buts : Gory (51e et 76e) pour le PFC // Ntamack (80e) pour les Annéciens

Expulsion : Diaz (84e) pour les Annéciens

Troyes 3-1 Ajaccio

Buts : Saïd (33e et 71e) et Bruus (47e) pour l’ESTAC // Jacob (41e) pour l’ACA

Rodez 2-1 Pau

Buts : Abdallah (53e) et Younoussa (90e+5) pour le RAF // Sylla (88e, SP) pour les Maynats

Grenoble 2-2 Dunkerque

Buts : Sbaï (28e et 64e) pour le GF38 // Senneville (77e) et Maurer (81e) pour l’USLD

