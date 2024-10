Pronostic Pau Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau reçu 4/4 à la maison ?

C’est un début de saison correct pour Pau qui n’a perdu que deux fois sur les 8 premières journées, à l’extérieur contre Laval (3-1) et Dunkerque (3-2), mais on notera un succès récent sur la pelouse de Guingamp (0-1) et surtout 3 victoires en 3 matchs à domicile contre Caen, Martigues et Lorient. En attendant cette journée, les Palois sont 9es mais pourraient faire un énorme bond sur le podium en cas de succès. Dans l’effectif, bien que l’âge commence à peser, l’attaquant expérimenté Boutaïb (37 ans) demeure toujours aussi redoutable. Positionné idéalement pour reprendre un centre de Nkoudou, le Marocain a marqué son 4e but de la saison vendredi face à Guingamp. Par ailleurs, Diawara et Bobichon, tout aussi prometteurs, ont chacun inscrit 2 buts.

Bastia avait parfaitement démarré sa saison avec 5 matchs sans défaite. Mais récemment, ce sont une défaite contre Dunkerque (2-1) et un nul contre Annecy (2-2) qui ont quelque peu stoppé la dynamique. Mais à l’image de leurs adversaires du jour, les Bastiais sont en embuscade et pourraient faire un joli saut au classement en cas de bon résultat sur la pelouse des Palois. De son côté, le Sporting pourra de nouveau compter sur la recrue estivale Boutrah, qui s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’attaque avec déjà 4 buts à son actif. À noter également, les performances prometteuses du jeune Lamine Cissé, auteur de 2 buts. Mais leurs plans pourraient être contrecarrés par une belle défense de Pau à domicile qui reste donc sur 3 succès et aucun but encaissé devant son public.

