Pronostic Rodez Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble ramène un résultat de Rodez

Sensation de la saison dernière, Rodez avait réussi à se hisser dans les playoffs où il s’était seulement incliné face à l’AS Saint-Etienne. Cette réussite a éveillé les convoitises puisque plusieurs cadres du club aveyronnais sont partis, comme les Houtondji, Rajot, Danger ou Corredor. Dépourvus de ses meilleurs éléments, le RAF souffre dans cette entame de saison puisqu’il n’affiche qu’une seule victoire lors des 7 premières journées sur la pelouse de Troyes (0-3) et sont tout simplement derniers. Ces 3 points sont les seuls pris par le club ruthénois et les laissent en dernière position du classement. De plus ce succès n’a pas servi de déclic car Rodez a encaissé deux nouvelles défaites lors des 2 dernières journées contre Laval et Amiens. Dans le dur, les Aveyronnais comptent se reprendre à domicile où ils n’ont toujours pas pris le moindre point.

En face, Grenoble a des intentions bien différentes et vise les playoffs. L’an passé, une seconde partie de saison catastrophique les avait privés de ces barrages. Cet été, les dirigeants isérois ont confié cette mission à Oswald Tanchot. Le nouvel arrivé est pour le moment satisfait des résultats de son équipe qui s’est seulement incliné contre Lorient, qui vise une remontée, et à Ajaccio qui est intransigeant dans son stade. Lors des autres matchs, le GF38 a fait le taf en s’imposant notamment largement la semaine passée face à Clermont (3-0), tout juste relégué de L1. Grâce à ce succès, les Grenoblois ont pris la 2e place du classement, à 2 points du Paris FC. En forme, Grenoble devrait ramener au point le point du nul de son voyage en Aveyron chez la lanterne rouge.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

