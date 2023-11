Pronostic Grenoble Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble continue de relancer la machine face à Rodez

Pendant de longues semaines, Grenoble a été la seule formation de Ligue 2 à rester invaincue. Finalement, les Isérois ont connu un passage délicat au cours duquel ils ont enchaîné 4 matchs sans la moindre victoire et où ils ont surtout perdu à 2 reprises face à Pau et Ajaccio. Avant cela, le GF38 s’était appuyé sur sa solidité pour accrocher des résultats avec une défense très solide. Cette dernière est partie en fumée lors des derniers matchs avec 12 buts concédés lors des 5 dernières journées. Lors de son dernier déplacement à Amiens, Grenoble a réussi à renouer avec le succès (1-2) grâce à ses attaquants Joseph et l’international moldave Postolachi. Le club isérois veut désormais enchaîner à domicile. Le week-end dernier, le GF38 a fait le job en Coupe de France en s’imposant à Villefranche, club de National (1-2).

De son côté, Rodez s’est sauvé lors de l’ultime journée l’an passé. Ce maintien semble avoir été un déclic pour le club aveyronnais qui réalise une très bonne entame de championnat. En effet, les hommes de Santini occupent la 8e place de Ligue 2 avec 4 points de retard sur Saint-Étienne, qui occupe le dernier strapontin pour les play-off. Rodez se montre très solide lors des dernières semaines, avec un seul revers concédé en 5 journées. En revanche, les Ruthénois accumulent les matchs nuls avec pas moins de 3 lors des 4 dernières rencontres. Le week-end dernier, Rodez a fait le nécessaire en Coupe de France face au petit club de Liffre pour se qualifier pour le tour suivant. Revigoré par sa victoire à Amiens, Grenoble pourrait enchaîner face à une équipe de Rodez qui reste sur 2 défaites et 1 nul lors des 3 derniers déplacements.

