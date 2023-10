Un record de Benzema battu par Zaragoza

Vous connaissez la chanson : il ne fallait pas arriver en retard.

À l’occasion de la rencontre de la neuvième journée de Liga entre Grenade et Barcelone ce dimanche (2-2), un record datant de 2011 a été battu. Le jeune espagnol Bryan Zaragoza, 22 ans, a inscrit le premier but de la rencontre en seulement dix-sept secondes. Du jamais-vu face aux Catalans au 21e siècle.

17 – Bryan Zaragoza's goal, after 17 seconds, is the earliest goal Barcelona have conceded in @LaLigaEN in the 21st Century, beating one by Karim Benzema in 2011 after 21 seconds.

Wakening. pic.twitter.com/mR4NYfKyg6

— OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023