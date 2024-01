Faitout Maouassa quitte Lens

Il y avait embouteillage sur l’aile gauche.

Originellement prêté à Lens par le Club Bruges jusqu’à la fin de la saison en cours, Faitout Maouassa a fait ses valises six mois en avance. À 25 ans, le latéral gauche quitte le cinquième club français de sa carrière (formé à Nancy, il est aussi passé par Rennes, Nîmes, Montpellier)… et est de nouveau prêté, à Grenade. Le RC Lens a recruté début janvier Jhoanner Chávez, un jeune Équatorien de 21 ans évoluant au même poste que Maouassa.

Lui qui n’a joué que quatre matchs avec l’équipe première artésienne n’entrait pas vraiment dans les plans de Franck Haise. L’entraîneur lensois a d’ailleurs soutenu vouloir garder Massadio Haïdara, un autre latéral gauche de son effectif pisté par Nantes. Dans sa vidéo de présentation, Maouassa est introduit tel un « Men in Red and White » (rouge et blanc, les couleurs de Grenade). Avant-derniers de Liga, les Rojiblancos sont en danger et ont cinq points de retard sur le premier non-relégable, Séville.

Son but face à Monaco en Coupe de France n’aura pas suffi à convaincre les dirigeants lensois.

#CoupeDeFrance | 🏆 Menés 2-0 par Monaco, les Lensois ont sonné la révolte ! Faitout Maouassa redonne de l'espoir aux Sang et Or juste avant la pause. #RCLASM 📺 Suivez le match en direct : https://t.co/d5J5KbHC95 pic.twitter.com/ORSATIjj7H — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2024

Pronostic Toulouse Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1