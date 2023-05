Montpellier arrache le nul contre Lorient

Buts : Maouassa (90e+4) pour le MHSC // Faivre (68e) pour les Merlus

Sur le fil.

Dominateur en première période puis surpris par une belle action lorientaise peu après l’heure de jeu, Montpellier est parvenu à égaliser sur l’ultime corner de la partie (1-1).

Les Héraultais démarrent fort : en pleine surface, Wahi ne cadre pas malgré sa position idéale (4e), tandis que Le Fée doit sauver devant sa ligne la tête de Kouyaté sur corner (16e). Dans une partie globalement agréable, Lorient peine à mener ses actions au bout, et il faut un remarquable jaillissement de Mvogo aux devants de Nordin pour maintenir le tableau d’affichage vierge (36e). Le dernier rempart lorientais voit ensuite la volée de Chotard flirter avec l’extérieur de son montant (44e).

Des locaux qui menacent à nouveau après la pause, mais Mavidi tire à côté au bout de son effort (60e). Séduisants dans le jeu par séquences à défaut d’être particulièrement dangereux, les Merlus prennent finalement l’avantage au terme d’une belle action initiée par Kari – auteur d’une très belle entrée en jeu – relayée par Yongwa et conclue de l’entrée de la surface par Faivre (0-1, 68e). Lecomte se fait même peur sur une tête de Talbi sur corner (74e), mais Montpellier pousse et est finalement récompensé au bout du temps additionnel par un but à l’arraché de Maouassa sur corner (1-1, 90e+4).

Personne n’est plus avancé dans cette lutte acharnée pour le milieu de tableau.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Tchato (Sacko, 72e), Jullien, Kouyaté, Sylla – Ferri, Chotard – Nordin (Gueguin, 90e), Fayad (Maouassa, 72e), Mavididi (Germain, 90e) – Wahi. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – Meïté, Talbi, Le Goff – Kalulu (Le Bris, 59e), Innocent (Kari, 59e), Abergel, Yongwa – Faivre (Ponceau, 83e), Le Fée – Koné (Doucouré, 80e). Entraîneur : Régis Le Bris.

