Pronostic Montpellier Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier se donne un peu plus d’air face à Lorient

Cette opposition entre Montpellier et Lorient intéresse la course au maintien. 13e, la formation héraultaise possède 3 points de plus que le club breton, mais reste donc toujours sous sa menace. En s’imposant ce dimanche, la bande à Michel der Zakarian réussirait un joli coup dans l’optique du maintien. Après s’être imposé à Nice (1-2), le MHSC a confirmé lors de la dernière journée en déplacement face à un autre mal classé, Le Havre (0-2). Lors de cette rencontre, Ferri et Jullien ont permis à leur équipe de prendre 3 points précieux. Entre ces deux succès, Montpellier avait accusé un lourd revers à domicile face au PSG (2-6) mais avait livré une bonne première période avant de s’effondrer. Offensivement, les partenaires de Savanier (co-meilleur buteur du club avec Adams qui joue moins désormais) sont performants et ont au moins marqué un but lors des 8 dernières journées.

En face, Lorient s’est bien repris depuis la trêve hivernale. En effet, le club était en dernière position au classement et est remonté à la 16e place. Les Merlus accusent 1 seul point de retard sur Le Havre, premier non relégable. La notable amélioration de Lorient vient du jeu proposé, nettement plus consistant que lors de la première partie de saison. Le week-end dernier, les Lorientais ont bougé Brest mais ne sont pas parvenus à s’imposer (0-1). A la suite de ce revers, les hommes de le Bris jouent gros à Montpellier car une défaite les mettrait sous pression et permettrait à un adversaire direct de prendre ses distances. Devant son public de la Mosson, Montpellier devrait prendre le dessus sur Lorient qui rechute un peu ses derniers temps, et s’offrir un bol d’air dans la lutte pour le maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

