Michel Der Zakarian pas content de Mousa Al-Taamari

Une victoire dans un match qu’il a débuté titulaire, mais une sortie dès la pause.

Dans le onze de départ de Montpellier contre Lorient lors d’une rencontre comptant pour la 28e journée de Ligue 1, Mousa Al-Taamari n’a disputé qu’une seule mi-temps. Et pour cause : Michel Der Zakarian, son entraîneur, n’a pas du tout apprécié ses 45 minutes passées sur le terrain. « Mousa a perdu trop de ballons, il ne jouait pas juste, a en effet indiqué le coach en conférence de presse, pour justifier son choix. Tanguy Coulibaly et Yann Karamoh ont fait de bonnes entrées, ils ont été influents pour l’équipe et c’est bien que les joueurs qui rentrent nous amènent du positif. »

Pour le reste, le technicien s’est montré plus conciliant : « En première mi-temps, on a mal abordé le match. On a voulu aller chercher l’adversaire haut et on s’est trompé, on s’est fait transpercer. On a eu la chance que Lorient ne marque pas parce qu’ils ont eu beaucoup de situations, heureusement que Benjamin Lecomte a fait un ou deux arrêts. En deuxième mi-temps, on a rectifié les choses. On s’est dit les choses à la mi-temps dans le vestiaire, tout le monde a écouté et on a défendu un peu plus bas. On a été compact, on a récupéré le ballon et on s’est créé des occasions puis on a conclu. »

De quoi voir le verre à moitié plein, donc.

Montpellier vient à bout de Lorient, Reims rate une belle occasion face à Nice