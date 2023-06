Lorient maîtrise Strasbourg, Montpellier dompte Reims

La Ligue 1 a baissé son rideau ce samedi soir, avec la 38e et dernière journée. Et au milieu des luttes pour l’Europe et le maintien, quatre équipes n’ont pas eu grand-chose à jouer : Lorient, Strasbourg, Reims et Montpellier.

Les Lorientais n’auront pas eu besoin de se démener pour venir à bout des Alsaciens au Moustoir (2-1), portés par un grand Romain Faivre. Le meneur de jeu a ainsi lancé les hostilités en mettant Frédéric Guilbert dans le vent sur un sombrero, avant d’échanger avec Gédéon Kalulu et Théo Le Bris dans la surface, puis de conclure d’un plat du pied en angle fermé (1-0, 10e). Dans la foulée, c’est de nouveau aux côtés de Kalulu que Faivre s’est illustré en reprenant la passe en retrait de l’international congolais (2-0, 36e). En difficulté 45 minutes durant, les Strasbourgeois ont finalement attendu le retour des vestiaires pour s’illustrer : Jean-Ricner Bellegarde a déclenché une lourde frappe lointaine et imparable pour Yvon Mvogo (2-1, 57e). Des Merlus solidement accrochés à leur top 10.

Au stade Delaune, Montpellier a de son côté renversé Reims (1-3). Les Rémois ont pourtant ouvert le score en premier, Folarin Balogun – oublié au deuxième poteau sur corner – reprenant le ballon du plat du pied droit (1-0, 28e). Le MHSC a cependant fini par se réveiller. Avec Elye Wahi, évidemment. D’abord d’un coup de casque puissant sur un centre de Téji Savanier (1-1, 54e), suivi d’Arnaud Nordin venu pousser le dégagement manqué de Thibault De Smet (1-2, 59e) et de nouveau Wahi parti résister à Valentin Atangana pour fusiller Yehvann Diouf (1-3, 76e). Montpellier a commencé sa saison en janvier, dommage !

Les résultats :

Lorient 2-1 Strasbourg

Buts : Faivre (10e et 36e) pour les Merlus // Bellegarde (57e) pour le RSCA

Reims 1-3 Montpellier

Buts : Balogun (28e) pour les Rémois // Wahi (54e et 76e) et Nordin (59e) pour le MHSC

