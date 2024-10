Brest coule Le Havre, Reims bombarde, Lens et Strasbourg se tirent dans les pattes

Bataille navale.

Le Stade brestois a prouvé que la torgnole reçue à Auxerre il y a une semaine (3-0) n’était qu’un accident : après la victoire d’anthologie à Salzbourg en Ligue des champions mardi, les hommes d’Éric Roy ont enchaîné ce dimanche, à domicile, en tapant le HAC (2-0) grâce à un but de taekwondoïste signé Ludovic Ajorque sur un centre de Mama Baldé, puis une frappe de mammouth d’Ibrahim Salah en fin de partie. En infériorité numérique pendant une bonne partie de la seconde période – même si les locaux ont eux aussi terminé à dix –, Le Havre a réussi à ne cadrer aucune de ses 14 tentatives de l’après-midi. Avec cette quatrième défaite de rang, le club normand est 15e, à un point du barragiste Toulouse.

💥 | Ludovic Ajorque est un renard des surfaces. 🦊🥅 #SB29HAC pic.twitter.com/TPya9Fq6RH — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

Trois fois vainqueur lors de ses quatre derniers matchs avant ce dimanche, le Stade de Reims s’est de nouveau imposé, à domicile contre Montpellier (4-2), avec notamment les buts de Marshall Munetsi et Keito Nakamura, qui s’étaient déjà illustrés à Angers le week-end passé. Une rencontre durant laquelle Arnaud Nordin a pourtant inscrit un doublé. Reims fait un très bon quatrième de Ligue 1.

☄️ | But de Keito Nakamura sur une magnifique frappe aux abords de la surface ! 2️⃣-0️⃣ #SDRMHSC pic.twitter.com/gYnBUuxpoo — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

Enfin, Strasbourg et Lens n’ont pas pu se départager (2-2), alors que les Sang et Or ont mené deux fois : d’abord grâce à un beau piqué de M’Bala Nzola, puis sur une frappe croisée d’Andy Diouf consécutive à une terrible perte de balle d’Ismaël Doukouré. Les deux Racing perdent du terrain sur le top 5.

Le ventre mou du dimanche après-midi : le vrai divertissement.

Reims 4-2 Montpellier

Buts : Munetsi (6e), K. Nakamura (25e), O. Diakité (57e) & Teuma (90e+3 S.P.) pour Reims // Nordin (37e & 90e+1) pour Montpellier

Strasbourg 2-2 Lens

Buts : A. Sylla (18e) & H. Diarra (60e S.P.) pour Strasbourg // Nzola (5e) & A. Diouf (44e) pour Lens

Brest 2-0 Le Havre

Buts : Ajorque (12e) & I. Salah (90e+2) pour Brest

Expulsions : M. Haïdara (73e) pour Brest // Youté Kinkoué (48e) pour Le Havre