Montpellier s’amuse à Lorient

Lorient 0-3 Montpellier

Buts : Adams (30e et 89e), Savanier (73e, SP)

C’est ce qui s’appelle tendre l’autre joue.

Giflé par Nantes le week-end dernier, Lorient prend une deuxième claque consécutive face à Montpellier ce dimanche au Moustoir (0-3). Opposant deux équipes qui ont traversé le mois de septembre sans connaître l’ivresse d’un succès, cette rencontre met un peu de temps à démarrer. Si le FCL, et Touré, sont les premiers à venir titiller la cage adverse (14e), ce sont bien les Pailladins qui parviennent à faire trembler les filets de Mvogo. Parfaitement lancé en profondeur, Al-Tamari joue subtilement le coup devant le portier des Merlus et glisse la gonfle à Adams qui la pousse au fond (0-1, 30e). Dominé, Lorient finit par réagir juste avant la pause, mais Lecomte puis sa barre viennent repousser la frappe de Le Bris (45e+2).

Au retour des vestiaires, le FCL ne parvient pas à surfer sur cette dynamique, et la partie tombe alors dans un faux rythme. À ce petit jeu, Al-Tamari, et le MHSC, s’en sortent le mieux. Le Jordanien, fauché par Silva, vient même gratter un penalty facilement transformé par le maître artificier Savanier (0-2, 73e). Timides, les Merlus essaient tant bien que mal de réduire l’écart, mais manquent de précision en ne cadrant qu’une seule de leurs huit tentatives au cours de ce deuxième acte. Tout le contraire d’Adams qui se régale des espaces laissés par l’arrière-garde-garde bretonne et claque un doublé pour boucler l’affaire (0-3, 89e). Montpellier retrouve la victoire, plus d’un mois et demi après sa dernière, à Lyon pendant que Lorient plonge dans la zone rouge.

C’est donc un choc entre relégables qui nous attend au parc OL dimanche prochain.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Talbi, Laporte, Touré (Mvuka, 46e) – Kalulu (Silva, 58e), Abergel, Ponceau (Makengo, 76e), Le Goff (Mendy, 58e) – Faivre, Kroupi (Doucouré, 61e), Le Bris. Entraîneur : Régis Le Bris.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko (Tchato, 64e), Omeragic, Kouyaté, Estève (Sakho, 84e) – Ferri, Chotard – Al-Tamari, Savanier (Leroy, 78e), Khazri (Yeboah, 64e) – Adams. Entraineur : Michel Der Zakarian.

Pronostic Lorient Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1