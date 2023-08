Montpellier gifle Lyon

Olympique lyonnais 1-4 Montpellier Hérault Sport Club

Buts : Lacazette (69e) pour l’OL // Nordin (20e), Al-Taamari (39e, 66e) et Adams (89e) pour le MHSC

Expulsion : Lacazette (80e) pour Lyon

L’état d’urgence est déclaré à Lyon.

Invisible, insipide, incompréhensible… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la performance de l’Olympique lyonnais, giflé par Montpellier ce samedi (1-4) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Loin de la folie qui avait imprégné les Gones pendant quarante minutes en fin de saison dernière, ces derniers n’ont cette fois pas réalisé de miracle, enchainant passivité et médiocrité face à des Héraultais appliqués. C’est d’ailleurs sur une énorme bourde de Rémy Riou, qui souhaitait relancer court, qu’Arnaud Nordin a climatisé le Groupama Stadium (0-1, 20e), symbole de la fébrilité défensive exploitée de nouveau avant la pause par le MHSC sur un run solitaire de Musa Al-Taamari (0-2, 39e).

L’OL, qui n’avait plus perdu en ouverture de Ligue 1 depuis 2003 et n’avait pas lâché son premier match à domicile d’une saison au XXIe siècle, n’a jamais semblé en mesure de revenir à hauteur, encore moins après le nouveau numéro d’Al-Taamari après l’heure de jeu (0-3, 66e). Même la réduction du score de Lacazette, sur un des rares mouvements intéressants des Gones (1-3, 69e) n’aura été qu’un feu de paille éteint par le capitaine de Lyon lui-même, qui évacue sa frustration en découpant Téji Savanier (80e). Réduit à dix, Lyon boit le calice jusqu’à la lie et encaisse sans combattre un dernier pion d’Akor Adams (1-4, 89e).

La saison s’annonce très longue sur les bords du Rhône.

OL (4-2-3-1) : Riou – Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Lepenant, Caqueret (Maitland-Niles, 69e) – Barcola, Cherki, Jeffinho (Sarr, 69e) – Lacazette. Entraineur : Laurent Blanc.

MHSC (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Chotard, Ferri (Omeragić, 90e+5) – Al Taamari (Delaye, 90e+5), Savanier (Leroy, 89e), Nordin (Khazri, 63e) – Adams. Entraineur : Michel Der Zakarian.