Laurent Nicollin inquiet à cause des droits TV

L’incertitude continue de régner.

Ce mardi était synonyme de jour de reprise du côté de Montpellier. L’occasion pour le président du club Laurent Nicollin de faire le point sur la situation économique du club, alors que la situation des droits TV est toujours bloquée. « Il manque 20 millions d’euros. Pour l’instant, on n’a pas de droits TV, donc on attend, a confié Nicollin. Normalement, j’ai entre 18 et 25 millions d’euros de droits télé en fonction du classement. Alors qu’aujourd’hui, il n’y a pas de droits télé. Donc, dans la caisse, j’ai zéro. »

Un contexte qui oblige le MHSC à patienter pour lancer son mercato. « Pour le coach, ça signifie que je ne prendrai pas les joueurs qu’il pouvait souhaiter avoir. Mais on a un effectif qui peut attaquer la saison demain matin, a encore voulu rassurer le président. Vingt millions, c’est quand même une conséquence sur la vie du club. Quand il y a une incidence sur la vie du club, c’est une incidence sur le sportif. »

Heureusement que l’argent ne fait pas le bonheur.

