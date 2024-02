Pronostic Montpellier Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon est lancé face à Montpellier

Avec une seule victoire lors des 11 dernières journées de championnat, Montpellier voit le spectre de la relégation se rapprocher. A l’heure actuelle, la formation héraultaise se trouve à la 13e place avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable. De plus, le MHSC compte le même nombre de points que son adversaire du jour qui est sur une dynamique bien plus positive. La bande à Der Zakarian n’a plus remporté de match depuis la mi-décembre et un déplacement à Metz. Depuis cette victoire, les Montpelliérains limitent la casse en obtenant des matchs nuls à domicile comme ce fut le cas face à Marseille ou Metz. Le week-end dernier, les partenaires de Savanier ont perdu à Rennes (2-1). En milieu de semaine, les Héraultais nourrissaient de fortes ambitions en Coupe de France. Lors de son 8e de finale, le MHSC a subi les vagues niçoises et s’est logiquement incliné (1-4). Désormais, Montpellier doit se focaliser sur le maintien en Ligue 1 mais ne pourra pas compter sur son international jordanien Al Tamari qui dispute la finale de la Coupe d’Asie. Son meilleur buteur, Akor Adams, est absent depuis 2 matchs et incertain ce dimanche, comme le capitaine Savanier qui est sorti en cours de match jeudi.

L’arrivée de Pierre Sage à la tête de Lyon a apporté des victoires. Après un regain de forme fin 2023, la formation lyonnaise avait ensuite perdu coup sur coup face au Havre et Rennes. Mais le week-end dernier, porté par un très bon Nuamah, Lyon s’est imposé dans l’Olimpico face à Marseille (1-0). Cette victoire a permis à la bande à Lacazette de sortir de la zone rouge. Contraint de jouer le maintien en championnat, Lyon nourrit de grands objectifs en Coupe de France et l’a démontré en s’imposant mercredi à domicile face à Lille (2-1) avec un but de la nouvelle recrue Orban. Pour se maintenir, l’OL s’est montré actif sur le marché des transferts avec les arrivées des Matic, Orban, Mangala ou Benrahma qui devrait disputer ces premières minutes ce dimanche. Préservé en Coupe de France (20 minutes joués seulement), Lacazette a marqué 5 buts sur les 7 derniers matchs de son équipe. Avec son effectif de grande qualité, Lyon devrait être en mesure de ramener un résultat de ce déplacement à Montpellier.

