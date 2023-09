Strasbourg revient de nulle part pour accrocher Montpellier

Strasbourg 2-2 Montpellier

Buts : Lecomte (63e, CSC) et Mothiba (69e) pour le Racing // Khazri (35e) et Nordin (40e) pour le MHSC

Une mi-temps partout, balle au centre.

Mené de deux buts à la pause par un Montpellier injouable en transition, Strasbourg est revenu de nulle part pour préserver son invincibilité à la Meinau (2-2).

Moïse Sahi Dion a beau lancer la partie par un gros raté (10e), ce sont les Montpelliérains qui frappent deux fois juste avant la pause. Par Wahbi Khazri d’abord, d’une demi-volée sur un centre de Falaye Sacko (0-1, 35e). Par Arnaud Nordin ensuite, sur une énième transition bien menée et une dernière passe parfaite de Téji Savanier (0-2, 40e).

Les Héraultais auront eu leur mi-temps, au tour des Strasbourgeois d’avoir la leur. Tout juste entré en jeu, Dilane Bakwa fait briller Benjamin Lecomte, puis Sahi Dion ne trouve pas le cadre (51e). Mais les Alsaciens réduisent la marque avec réussite, la superbe volée de Thomas Delaine étant déviée au fond par le pied d’un Lecomte malheureux (1-2, 63e). Le gardien n’est guère plus verni quelques instants plus tard, au moment de voir Lebo Mothiba faire fructifier en deux temps une galette de son latéral gauche (2-2, 69e). La barre transversale prive Emanuel Emegha du but de la victoire (86e), Mothiba envoie sa tête juste à côté (90e) et Montpellier ne rafle pas la mise sur le gong, le but de Khalil Fayad étant refusé pour une légère main de Kelvin Yeboah au départ de l’action (90e+5).

Un bon point pour qui ? Dur à dire.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Guilbert (Senaya, 46e), Perrin, Nyamsi, Delaine (Sylla, 81e) – Doukouré, Sissoko – Diarra (Bakwa, 46e), Ângelo, Sahi Dion (Emegha, 61e) – Gameiro (Mothiba, 61e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Omeragić, Kouyaté, Sylla – Ferri (Leroy, 83e), Chotard – Nordin, Savanier (Delaye, 90e+3), Khazri (Fayad, 70e) – Adams (Yeboah, 70e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

