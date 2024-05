Enzo Tchato prolonge le plaisir à Montpellier

Un jeune du cru qui s’engage dans la durée, ça fait toujours plaisir.

Le MHSC a annoncé ce mardi la prolongation d’Enzo Tchato, qui s’est engagé dans l’Hérault pour une durée qui n’a étonnamment pas été communiquée par le club. Son précédent bail avec le club de sa ville natale courait jusqu’en 2025. Formé en terres pailladines, le latéral droit évolue à Montpellier depuis 2018, où le Camerounais a signé son premier contrat pro en 2022.

« Enzo a montré qu’il était capable d’être titulaire et de porter haut les couleurs du club. J’espère qu’il va encore faire des longues et belles saisons avec le MHSC », a salué Laurent Nicollin. Cette saison, Enzo Tchato a disputé dix-sept matchs de Ligue 1 pour un total de 1123 minutes. Le jeune Pailladin a également disputé la CAN 2023 avec les Lions indomptables, avec lesquels il a été stoppé en huitièmes de finale par le Nigeria.

✍️🇨🇲 𝑬𝒏𝒛𝒐 𝑻𝒄𝒉𝒂𝒕𝒐 prolonge au au MHSC 🧡 💬 « 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑐’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑡 𝑒𝑡 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡… » 📝 https://t.co/1B6lu13f6Y pic.twitter.com/uq2IrmdUVd — MHSC (@MontpellierHSC) May 28, 2024

Un défenseur fiable pour le Tchato-fort de Der Zak.

