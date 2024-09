Pronostic Montpellier Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier – Auxerre sans vainqueur ?

Montpellier a cette particularité d’être l’un des rares clubs européens à ne pas avoir opéré de recrutement. Cependant, le MHSC dispose sur le papier d’un effectif de qualité pour la Ligue 1 avec les Nordin, Savanier, Adams ou El Tamari. Pour l’instant, il manque quand même d’un second souffle. Lors de la première journée, la bande de Der Zakarian a arraché un nul flatteur à domicile face à Strasbourg (1-1) et lors de la 2e, elle a été humiliée au Parc des Princes par le PSG (6-0). Cette claque a été le début d’une terrible série puisque les Héraultais ont ensuite perdu à la Mosson contre Nantes (1-3) et le week-end dernier à Rennes (3-0). Dans le dur, Montpellier occupe actuellement la place de lanterne rouge. De plus, la situation ne semble pas très saine au sein du club avec des tensions entre les joueurs et l’entraîneur.

En face, Auxerre a réussi à retrouver la Ligue 1 un an seulement après l’avoir quitté. Avec Pélissier à sa tête, l’AJA possède un coach habitué à jouer la montée. À l’instar des autres promus, le club bourguignon est conscient que le resserrement à 18 clubs a fait augmenter le niveau général de la L1 et compliquer la mission maintien. Très bien rentré dans son championnat, Auxerre a dominé Nice en inscrivant un but au bout du temps additionnel sur un but de Coulibaly désormais blessé (2-1°. Depuis cette victoire, les Auxerrois ont perdu à 3 reprises. D’abord chez des adversaires pour le maintien, à savoir Nantes (2-0) et Le Havre (3-1). Et le week-end dernier, l’AJA a tout simplement constaté la supériorité monégasque (0-3). Déterminé à prendre des points, Auxerre compte sur ce déplacement chez une équipe montpelliéraine pour ramener au moins un point. Cette affiche entre formations pas au mieux, notamment défensivement, devrait voir les 2 équipes se quitter sur un nul.

