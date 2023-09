Nantes domine Lorient dans un match dingue

FC Nantes 5-3 FC Lorient

Buts : Abline (42e), Cömert (46e), Mohamed (55e), Mollet (84e) et Simon (90e+9 SP) pour le FC Nantes // Kroupi (6e), Faivre (75e) et Tosin (85e) pour le FC Lorient

Un samedi de folie à la Beaujoire.

Qui pouvait penser que ce Nantes-Lorient serait le match du week-end ? Le FCN a pris le dessus sur les Merlus (5-3) dans une douce folie et une seconde période spectaculaire. Ce sont pourtant les Lorientais qui ont lancé les hostilités grâce à Eli Junior Kroupi, 17 ans, et plein de sang-froid pour placer un beau coup de tête sur le centre de Vincent Le Goff (0-1,6e). Les Canaris ont attendu la fin du premier acte pour se remettre la tête à l’endroit, avec un gros boulot de Matthis Abline, dont le plat du pied a trompé Yvon Mvogo (1-1,42e). À peine revenu dans sa cage, le portier lorientais a de nouveau craqué sur une tête signée Eray Cömert sur corner (2-1, 46e).

Le début d’un sacré ping-pong entre les deux équipes. L’indispensable Mostafa Mohamed a fait le break dans la foulée en allumant un pétard surpuissant dans la lucarne (3-1,55e). Quand on pensait Lorient trop loin du compte et du nul, Romain Faivre a ravivé la flamme en se montrant clinique (3-2, 75e), avant que Florent Mollet ne mette définitivement à l’abri ses copains en se trouvant au bon endroit au bon moment pour finir de près (4-2, 84e). Définitivement ? Pas sûr, Aiyegun Tosin relançant le suspense en concluant un joli mouvement des Morbihannais (4-3, 85e). Dans une fin de partie tendue, Rémy Descamps a enlevé le ballon de l’égalisation à Touré, puis a vu le virevoltant Moses Simon filer en contre et servir Marquinhos, fauché dans la surface. Le passeur s’est chargé de transformer le penalty pour mettre un point final à cette rencontre intense et riche en buts (5-3, 90e+9). Lorient reste en deuxième partie de tableau et voit Nantes grimper provisoirement à la 6e place.

La Ligue 1 de l’ennui, c’est déjà fini.

FC Nantes (4-4-2) : Descamps – Merlin, Castelletto, Cömert, Duverne (Pierre-Gabriel 80e) – Simon, Douglas Augusto, Chirivella, Mollet (Moutoussamy 89e) – Abline (Bamba 60e), Mohamed (Marquinhos 80e). Entraîneur : Pierre Aristouy

FC Lorient (3-4-3) : Mvogo – Touré, Laporte, Talbi – Le Goff (Mendy 63e), Ponceau (Makengo 75e), Abergel, Kalulu (Silva 63e)- Kroupi (Doucouré 63e), Tosin, Faivre. Entraîneur : Régis Le Bris

