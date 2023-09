Pronostic Nantes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes confirme ses progrès face à Lorient

Le FC Nantes sort d’une saison très compliquée au cours de laquelle il s’est sauvé in extremis. Artisan du maintien, Pierre Aristouy a été maintenu à son poste. Contesté dans un premier temps, le technicien français semble avoir convaincu ses dirigeants. Pour lancer cette nouvelle saison, le club de Loire-Atlantique s’est incliné lors des 2 premières journées face à Toulouse (1-2) et Lille (2-0). Ensuite, les Canaris ont limité la casse en obtenant deux nuls face à deux grosses cylindrées de Ligue 1, Monaco (3-3) et Marseille (1-1). Pas épargné par ce début de calendrier compliqué, le FCN a profité dimanche d’un déplacement à Clermont pour décrocher sa première victoire (0-1) grâce à une réalisation de Moses Simon. Invaincu lors des 3 dernières journées, Nantes peut aussi s’appuyer sur Mostafa Mohamed, en pleine bourre. L’attaquant égyptien a inscrit 4 des 6 buts de son équipe.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Lorient avait réussi une saison intéressante en finissant dans la 1re partie de tableau. Architecte de cette réussite, Régis le Bris est resté en Bretagne malgré les sollicitations niçoises. Lors de l’intersaison, le club lorientais s’est renforcé avec les arrivées des internationaux Benjamin Mendy et Tiemoué Bakayoko notamment. Le 1er cité a joué son premier match le week-end dernier. Après avoir souffert au Parc des Princes (0-0) face au PSG et face à Nice (1-1) mais pris 2 points, les Merlus ont profité de la fatigue des Lillois engagés en Ligue Europa Conférence pour décrocher leur premier succès (4-1). Ensuite, Lorient a craqué chez le promu havrais (3-0) avant d’arracher un point à domicile face à Monaco (2-2) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Merlus ont été dominés et semblaient se diriger vers la défaite, avant que Faivre n’égalise dans les dernières secondes. Ce déplacement à la Beaujoire réussit peu aux Lorientais avec une seule victoire obtenue lors de la saison 2006-2007. Sur une phase ascendante, Nantes semble en mesure d’enchaîner face à une équipe lorientaise qui n’a pris qu’1 point (chanceux) sur 2 déplacements.

► Le pari « Victoire Nantes » est coté à 2,38 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 238€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Nantes ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,76 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 176€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Mohamed buteur » est coté à 2,74 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 274€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nantes – Lorient avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nantes Lorient encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Kombouaré : « Je ne sais même pas qui sont les joueurs de la Juve »