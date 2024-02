Nantes stoppe la série de Lorient en s’imposant au Moustoir

Lorient 0-1 Nantes

But : Castelletto (49e)

Duel important dans la course au maintien !

Et ce match peut-être capital pour la survie dans l’élite, c’est Nantes qui l’a gagné : à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, les Canaris sont en effet allés chercher les trois points sur la pelouse de Lorient grâce à une victoire sur la plus courte des marges. Pourtant, les Merlus restaient sur quatre rencontres sans défaite en championnat et même trois succès consécutifs. Mais à domicile, les Bretons n’ont pas su se montrer assez tranchants pour éviter un nouveau revers devant un coriace adversaire.

Le seul but de la partie a été inscrit par Jean-Charles Castelletto peu après l’entracte, le virevoltant Moses Simon servant parfaitement le Camerounais pour l’ouverture du score. En face, les locaux n’ont pas su réagir malgré une possession de balle largement en leur faveur et la présence attendue de Mohamed Bamba. Au classement, les visiteurs font un bond (provisoire) en progressant de quatre places alors que l’équipe de Régis Le Bris récupère la position de barragiste de son bourreau.

Désormais, trois unités séparent les deux clubs : ça peut paraître peu, et en même temps énorme.