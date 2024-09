Pronostic Amiens Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Lorient enchaîne face à Amiens

La saison dernière, Amiens a montré une trop grande irrégularité pour rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 2. Les hommes d’Omar Daf ont logiquement déçu en se classant à la 8e place finale, à 6 points de la 5e place, la dernière qualificative pour les play-off. Cette saison, les Picards continuent de manquer de constance dans leurs performances. Bien qu’ils aient bien commencé le championnat avec une victoire convaincante à domicile contre le Red Star (3-0), ils ont ensuite échoué en s’inclinant chez le Sporting Club de Bastia (1-0). Lors de cette rencontre, le défenseur central Urhoghide a été exclu et manquera cette rencontre face à Lorient. Cet été, le club picard a perdu Gael Kakuta mais a conservé les Mafouta ou Carroll.

En face, Lorient a été rétrogradé de Ligue 1 après une saison catastrophique. Malgré une réaction dans la dernière ligne droite, les Merlus ont été dominés par Metz dans la course à la place de barragiste. Logiquement, les dirigeants ont décidé de tourner la page Le Bris et d’ouvrir une nouvelle avec l’intronisation d’Olivier Pantaloni. Sous la direction de l’ancien coach d’Ajaccio, les Merlus ont réalisé d’excellents débuts dans ce championnat. Après une victoire sobre contre Martigues au Vélodrome (0-1), ils ont montré davantage de maîtrise pour s’imposer à domicile contre Grenoble (2-0) samedi dernier lors d’un match suspendu temporairement pour les agissements de supporters. Avec 6 points au compteur, les Lorientais se retrouvent dans le bon wagon de tête aux côtés de Guingamp et du Paris FC. En forme en ce début de saison, les Merlus devraient signer leur 3e victoire en autant de journées, pourquoi pas de nouveau sans encaisser de but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

