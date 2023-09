Pronostic Lorient Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier accroche un résultat à Lorient

Cette affiche entre Lorient (14e) et Montpellier (13e) met aux prises deux formations qui sont au coude à coude dans le classement . Actuellement, le club héraultais devance les Merlus grâce à une meilleure différence de buts. Intéressant l’an passé, le club breton a eu un calendrier compliqué puisqu’il a déjà affronté des équipes comme le PSG, Monaco ou Nice. Paradoxalement, les Bretons ont toujours pris des points contre ces formations mais ont plus de mal face à des équipes à leur portée comme lors de leur lourde défaite au Havre (3-0) ou le week-end dernier à Nantes (5-3). Solide à domicile, Lorient espère prendre les 3 points pour s’éloigner de la zone rouge. Depuis l’entame du championnat, les rencontres au Moustoir ont toujours offert un excellent spectacle avec à chaque fois des buts de chaque côté.

En face, Montpellier est une équipe très irrégulière capable de s’imposer avec brio à Lyon (1-4) mais également de passer au travers à domicile face à Reims (1-3). Lors des deux dernières journées, les hommes de Michel der Zakarian ont limité la casse en obtenant des nuls contre Strasbourg (2-2) et Rennes (0-0). La grande force de cette équipe provient de son attaque avec des éléments comme Khazri, Savanier, Nordin, Adams ou Al-Tamari. A l’aise loin de ses bases, le MHSC s’est seulement fait surprendre à Lille. Cette opposition s’annonce spectaculaire entre deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Mieux en déplacement que dans son stade, Montpellier a les armes pour décrocher au moins un point de ce voyage en Bretagne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

