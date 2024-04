Pronostic PAOK Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Le Club Bruges passe au tour suivant

Le PAOK, qui a subi une défaite lors du match aller contre le Club Bruges (1-0), devra réaliser une performance remarquable devant son public s’il veut se qualifier pour les demi-finales. Au tour précédent, l’équipe de Thessalonique avait déjà démontré sa capacité à renverser des situations difficiles contre le Dinamo Zagreb. Après avoir perdu le match aller en Croatie, le PAOK avait créé la surprise en remportant le match retour devant son public avec un score de 5-1. En championnat, les Grecs occupent la troisième place et restent en lice pour une qualification en Ligue des Champions, avec seulement deux points de retard sur le leader, l’AEK Athènes. Lors de leur dernière rencontre, ils ont réussi à arracher un match nul contre ce dernier avec un score de 2-2.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Club Bruges a bien négocié son match aller en s’imposant à domicile. Avant d’atteindre les quarts de finale de la Conférence League, les Belges ont surmonté Molde, remportant une victoire nette au match retour malgré une défaite lors du match aller en déplacement (2-1). En championnat, le club occupe la troisième place du classement, mais il est peu probable qu’il puisse rattraper le leader, avec un écart de cinq points. Cependant, la deuxième place reste accessible, avec seulement trois points de retard sur l’Union St Gilloise. Lors de leur dernier match, les visiteurs ont remporté une victoire convaincante à domicile contre l’Antwerp, avec un score de 3-0. En bonne forme, retrouvant ses lettres de noblesse et plus expérimentée au niveau européen ces dernières avec notamment des poules de C1 disputées (et même un 8e l’an dernier), le Club Bruges pourrait au moins tenir le nul afin de voir le dernier carré.

► Le pari « Match nul ou victoire Club Bruges » est coté à 1,79 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 179€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Qualification Club Bruges » est coté à 1,54 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 154€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce PAOK – Club Bruges :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic PAOK Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

C4 : Bruges devance le PAOK d’une courte tête