Franck Haise s’oppose à sa direction concernant un départ de Massadio Haïdara

Les entraîneurs ont-ils vraiment leur mot à dire durant le mercato ?

Ça s’agite sur les marché des latéraux : le Nantais Quentin Merlin est actuellement attendu du côté de l’Olympique de Marseille pour remplacer Renan Lodi. D’après Ouest-France et L’Équipe, le FC Nantes a trouvé un accord avec le club phocéen et l’officialisation ne devrait tarder. Pour remplacer son défenseur de 21 ans, les Canaris ciblent Massadio Haïdara du RC Lens. Le board des Sang et or est d’accord, mais, problème, l’entraîneur du Racing Franck Haise est totalement opposé à ce transfert.

« Je n’ai jamais voulu son départ, a déclaré Haise. Il y a des accords clubs. C’est un pilier du vestiaire, il a une grande polyvalence, je n’ai pas envie qu’il parte. Je comprends qu’il a un intérêt d’aller à Nantes. Il y a eu des discussions entre clubs mais je n’ai pas envie qu’il parte. Il n’y a pas de tension mais des échanges. Je suis manager mais pas président. On n’est pas obligé d’être d’accord. » À 31 ans, l’international malien – souvent blessé – n’a été titularisé que sept fois cette saison avec Lens, toutes compétitions confondues.

En Ligue 1, on se bat même pour les remplaçants.

