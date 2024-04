Pour Koundé ce n’est pas « Mbappé contre le Barça »

Il a déjà son excuse pour lui laisser de grands boulevards dans son dos.

Présent ce mardi en conférence de presse, à la veille du quart de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Jules Koundé s’est d’abord étonné du nombre de questions des journalistes à propos de Kylian Mbappé. Celui qui alterne entre le poste de central et de latéral a finalement décidé d’y répondre à coups de poncifs : « C’est un joueur différent et il faut faire tout notre possible pour l’arrêter, ce sera notre objectif. »

S’il le connaît par cœur grâce à leur aventure commune en équipe de France, Jules Koundé assure toutefois qu’aucun plan « anti-Mbappé » n’a été dressé par les Catalans. « Ce n’est pas Kylian contre le Barça », a-t-il même indiqué, déclarant également son admiration pour Ousmane Dembélé, ancien de la maison barcelonaise.

Et l’an prochain, quand Mbappé sera au Real, il n’y aura toujours pas de plan ?

