L’Atlético domine Grenade sans briller

Grenade 0-1 Atlético de Madrid

But : Morata (54e) pour les Colchoneros

Au bout de l’ennui.

Quatre jours après sa victoire éclatante face au Real Madrid en Copa del Rey, l’Atlético s’est montré bien moins inspiré ce lundi soir lors de son court succès sur la pelouse de Grenade en clôture de la 21e journée de Liga (0-1). Embêtés pendant une bonne partie du premier acte par les locaux, sans qu’ils soient dangereux, à l’image de la frappe dans les airs de Bryan Zaragoza (26e), les hommes de Diego Simeone mettent le réveil à partir de la 32e minute avec la barre transversale d’Antoine Griezmann. La réponse adverse ne se fait pas attendre avec la tentative de coup de pied à ras de terre de Gerard Gumbau (39e), qui passe à quelques centimètres des cages de Jan Oblak. Mis à part ces petits frissons, cette première période, poussive, manque cruellement d’intensité.

Heureusement, la lumière est venue au retour des vestiaires. Côté droit, Antoine Griezmann s’échappe avant d’adresser un centre soyeux pour Álvaro Morata, qui conclut d’une belle tête croisée (0-1, 54e). Son 13e but de la saison en Liga. L’ouverture du score n’insuffle pas un vent de révolte immédiat chez l’avant-dernier du championnat, qui attend la 75e minute pour passer tout près de l’égalisation : à la suite d’un centre mal dégagé, Bruno Mendez claque une frappe, sauvée sur sa ligne par Axel Witsel (75e). En toute fin de rencontre, Griezmann, loin d’être résigné, tente sa chance à l’entrée de la surface, mais son tir s’écrase cette fois sur le poteau droit de Pablo Batalla avant que l’entrant Ángel Correa ne bute sur le portier argentin (87e). Les Rojiblancos pensent obtenir un pénalty pour une main de Giménez dans sa surface, mais l’arbitre ne bronche pas (90e+3). Le score en reste là. Avec ce succès par la plus petite des marges, l’Atlético prend la 4e place à l’Athletic et met fin à sa série de quatre défaites consécutives à l’extérieur.

Non, le Cholismo n’est pas mort.

Grenade (4-4-2) : Batalla – Sanchez (Puertas, 85e), Mendez, Miquel, Neva – Zaragoza, Gumbau (Melendo, 79e) Ruiz, Villar – Uzuni (Arezo, 67e), Boye (Callejón, 79e). Entraîneur : Alexander Medina.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme (Lino, 46e) – Llorente (De Paul, 46e), Barrios (Giménez, 80e), Ñíguez (Koke, 75e) – Morata (Correa, 75e) Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

