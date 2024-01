Pronostic Grenade Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético et Griezmann enchaînent face à Grenade

En clôture de la 21e journée de Liga, Grenade reçoit l’Atlético de Madrid lundi. El Grana vit une saison délicate puisqu’il se retrouve en avant-dernière position du classement avec 5 points de retard sur le FC Séville, première formation non relégable. Pour commencer 2024, Grenade s’est imposé face à Cadix (2-0), mais n’a pas su enchaîner contre le Betis (1-0) le week-end dernier. Avec 41 buts concédés, Grenade possède l’une des pires défenses de la Ligue et va devoir affronter le très performant duo Morata – Griezmann. Il est important de préciser que Grenade a pris quasiment tous ses points à domicile (10 sur 11). Avec 6 buts chacun, Zaragoza et Uzuni sont les atouts offensifs de cette formation.

En face, l’Atlético de Madrid reste sur deux rencontres spectaculaires face au Real Madrid. Tout d’abord, les Matelassiers se sont inclinés face aux Merengues après prolongation en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (5-3) avant de prendre leur revanche en milieu de semaine en 8es de finale de la Copa del Rey. Lors de cette affiche, les hommes de Simeone ont pu une nouvelle fois compter sur Morata et Griezmann. Les 2 attaquants ont marqué face au Real, le Français signant un joli exploit individuel et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. En Liga, l’Atlético s’est incliné pour son dernier match sur la pelouse du leader Girona (4-3) et veut se reprendre lors de ce déplacement chez un mal classé. Revigoré par son succès sur le Real Madrid, l’Atlético de Madrid devrait s’imposer sur la pelouse de Grenade, en grande difficulté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Atlético Madrid Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga